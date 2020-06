Exclusief voor abonnees "Onze legendarische feestjes moeten even wachten" 4. CAFÉ BANANAS, LIER 09 juni 2020

Wie naar de Bananas in Lier wil, moet eerst langs uitbater Ronny Jacobs om een tafeltje toegewezen te krijgen. "Ik heb nu meer aan mijn hoofd dan normaal", aldus de patron, maar al bij al is hij tevreden met de opkomst. Al is het nog niet zoals vroeger. "Het terras moet in de komende tijd één en ander compenseren. Onze legendarische zaterdagavondfeestjes met dj zullen nog niet voor meteen zijn: we houden het noodgedwongen wat rustiger." (KDC)

