Exclusief voor abonnees "Onze kinderen van 5 en 9 wéten het, maar ze vinden het niet boeiend" Diana (36) 14 juni 2019

00u00 0

"In het dagelijkse leven ben ik een behoorlijk serieuze vrouw. Ik geef les in de menswetenschappen en over spiritualiteit en ben allesbehalve oppervlakkig. Ik hou wel van seks en mannen verleiden. Dat is gewoon leuk en een levenslust, maar als ik dat aan iedereen zou laten weten, zou ik me ordinair voelen. Mijn kinderen, 5 en 9 jaar oud, zijn op de hoogte van het feit dat mama en papa polyamoreus zijn. Ik heb hen gevraagd om er niet op school over te spreken. Dat vind ik niet nodig. Ik heb het zelf één keer verteld tegen mijn vrienden toen iemand ging scheiden. Ze vonden het niet interessant, dus begin ik er niet meer over."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis