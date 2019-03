'Onze jongens' tot week langer in Afghanistan 23 maart 2019

Ze werden al afgelost en zijn dus eigenlijk werkloos. Toch moeten tientallen Belgische militairen tot een week langer dan voorzien in Afghanistan blijven. Het gaat onder anderen over 34 snipers van het Bataljon Bevrijding 5de Linie uit Leopoldsburg, die sinds 18 november vooral verkenningsopdrachten uitvoerden vanuit hun basis in het noorden van het land. Zij zagen hun langverwachte terugvlucht tot twee keer toe geschrapt. "Door visaproblemen mocht de voorziene Airbus het luchtruim van enkele landen niet doorkruisen", verklaart defensiewoordvoerster Laetitia Gérard. "Daarom moet iedereen met een burgervlucht terugkeren. Maar de plaatsen daarop zijn beperkt."Wat 'onze jongens' vooral dwarszit, is het feit dat hun overste, de detachementscommandant, gisteren het eerste burgervliegtuig naar huis nam, samen met zes andere militairen. Hun vertraging bleef daardoor beperkt tot één dag. "We zijn diep teleurgesteld", klinkt het vanuit Afghanistan. "Een kapitein verlaat normaal toch als laatste het schip?" Morgen keren nog 40 soldaten terug, de laatste 13 pas woensdag. (SPK)

