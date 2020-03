Exclusief voor abonnees "Onze houding kan levens redden" Koning Filip 17 maart 2020

00u00 2

Normaal spreekt de koning zijn volk enkel toe met Kerstmis en op de nationale feestdag. Alleen in écht uitzonderlijke tijden maakt hij daarop een uitzondering - zoals nu, in volle coronacrisis. Filip stak in zijn speech, die te volgen was op tv, alle artsen en andere hulpverleners een hart onder de riem, en riep iedereen op om de "drastische maatregelen" van de overheid te respecteren. "Ook van de jongeren wordt verantwoordelijkheidszin gevraagd. Onze houding hierin is essentieel en kan levens redden."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis