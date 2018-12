"Onze beste speler? De ploeg" Fysiotherapeut Julien Rysman 19 december 2018

00u00 0

Het moest even tot hem doordringen. "In India leefden we de hele tijd in een kleine luchtbel", aldus fysiotherapeut Julien Rysman. "En waren we ons niet echt bewust van de impact van dit verhaal. Als je dan arriveert op Zaventem en je ziet de fans, je familie, later ook de koning, de Brusselse burgemeester, de massa op de Grote Markt... Ja, dan dringt het door dat we toch wel iets speciaals hebben verwezenlijkt." Rysman ziet één belangrijke pijler voor dit succes. "Cohesie. L'équipe est notre meilleur joueur. De ploeg is onze beste speler." En had een knipoogje veil voor Michel 2.0. "Ons land zit politiek wat in het slop, maar wij laten de Belgische driekleur opnieuw fier wapperen. (lacht) Ook dát is een mooie verdienste."

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN