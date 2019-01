"Onze bands liggen al vast, mét contract" 11 januari 2019

Net in hetzelfde weekend als Pukkelpop

De terugkeer van Woodstock valt net in hetzelfde weekend als dat van Pukkelpop. Levert dat geen problemen op bij het boeken van bands voor het Limburgse festival? "Nee", zegt Frederik Luyten van Pukkelpop. "Eerlijk gezegd verwachten we die ook niet. Onze affiche neemt steeds beter vorm aan en er zijn geen signalen dat daar verandering in zal komen. Als ik het goed begrepen heb, mikken ze bij Woodstock vooral op groepen die een throwback-gevoel geven, dus de overlapping met Pukkelpop zal minimaal zijn. Bovendien liggen de acts die bevestigd hebben voor ons ook contractueel vast. Mochten er toch wijzigingen komen, zullen we dat dan wel bekijken." (DBJ)