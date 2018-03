"Onze backs staan soms veel te hoog" Courtois 26 maart 2018

Op een kleine drie maanden van het WK in Rusland sprak 'Sportweekend' met Thibaut Courtois (25). De doelman van de Rode Duivels is er morgen wegens een blessure niet bij, maar gaf wel nog even zijn visie vooraleer hij weer naar Londen trok. Hij vindt - in navolging van De Bruyne - dat er tactisch nog werk is voor de start van het WK. "In mei komen we weer samen en hebben we drie weken om perfect te staan. De automatismen en routine die we bij onze clubs hebben, moeten we dan ook bij de nationale ploeg toepassen." Courtois gaf ook een voorbeeld. "Onze backs staan soms veel te hoog en daardoor slikken we goals. Ook van de Italianen kunnen we iets leren. De grinta, emotie en stress die zij erin brengen, dat missen wij als nederige Belgen soms." (SJH)

