"Onze actie is wel op woensdag, want ik kreeg al eens nul" BRUGGE Tatyana (16) 08 februari 2019

00u00 0

Brugge krijgt haar eigen klimaatmars niet op een donderdag, maar op woensdag 20 februari. De organisatie is in handen van Tatyana Becelle (16), die met vier andere jonge initiatiefnemers ruggensteun krijgt van Youth for Climate. "Ik ben zelf al twee keer op donderdag gaan betogen in Brussel. Dat had wel gevolgen voor mijn punten, want ik miste toetsen en kreeg nullen. De directie en leerkrachten steunen het initiatief, maar vinden dat ik voor een woensdagnamiddag moest kiezen."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Tatyana Becelle

Brugge