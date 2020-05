Exclusief voor abonnees "Onwezenlijk dat hij nooit meer thuiskomt" Filip (48) ging van de weg af 11 mei 2020

Zaterdagmiddag ging Filip Tollet (48) uit Zottegem met zijn Porsche van de weg op de N42. Toen hij een bestelwagen inhaalde, wilde die net invoegen op de rechterrijstrook. Beide voertuigen raakten elkaar en Filip belandde met zijn Porsche meters lager naast de weg. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar hij kon niet worden gered. "Filip zou zijn wagen gaan stallen in zijn loods in Herzele", vertelt zijn zwaar aangeslagen vader Gaston (75). Het slachtoffer woonde sinds een vijftal jaar bij zijn ouders in. "Een vriend zou hem naar huis brengen, maar zover is het nooit gekomen. Het is onwezenlijk dat onze Filip nooit meer naar huis zal komen. Zijn dood laat een grote leegte na in ons gezin." Filips zus Cathy: "Hij was een levensgenieter en een crème van een broer", zegt ze terwijl ze haar moeder Monique (77) troost. "Hij had het hart op de juiste plaats." (CMG/FEL/KMJ)

