Exclusief voor abonnees "Onvoorspelbare noodsituaties als deze brengen het beste én het slechtste in de mens naar boven: zowel empathie als egoïsme” Jan Segers

13 maart 2020

00u00 116 De Krant En plots lijkt het een heel klein beetje oorlog. Uit respect voor wie de echte nog heeft meegemaakt, mag je die vergelijking eigenlijk niet maken. Toch voelt het vandaag zo aan. Als een oorlog tegen een onzichtbare vijand, een virus waartegen we voorlopig geen verweer hebben, ondanks alle wetenschap en wijsheid die we hebben verworven. En dan gaat het land op slot.

Covid-19 is het meest ingrijpende, het meest desoriënterende dat we in het Westen hebben meegemaakt sinds de terreur van 11 september 2001 en de aanslagengolf in Europa. De vijand mag onzichtbaar en ongrijpbaar zijn, maar de alledaagse gevolgen voor hoe we hier leven en samenleven zijn zichtbaar en concreet. En nee, het gaat niet eens om de schade die vandaag al door het coronavirus is toegebracht. Zelfs in Italië ligt het aantal jaarlijkse slachtoffers door de gewone griep wellicht hoger dan de dodentol van dit virus. Als vandaag mensen wereldwijd panikeren, economieën wankelen en beurzen instorten, is het dus niet om de dodelijke plaag die Covid-19 nu al is, maar om wat ze zou kunnen worden als we niet meteen drastisch, zelfs draconisch ingrijpen. De schade is vooralsnog virtueel. Vermijden dat ze reëel wordt, dat is wat ons te doen staat. Ons als slimme, moedige overheid en ons als verantwoordelijke, solidaire burgers.

Plots lijkt het een heel klein beetje oorlog. Tegen een onzichtbare vijand, maar met zichtbare, alledaagse gevolgen voor hoe we leven en samenleven

Dat klinkt simpeler dan het is. Want onvoorspelbare noodsituaties als deze brengen tegelijk het beste en het slechtste in de mens naar boven én in zijn medemens: empathie en egoïsme. Dat uit zich op het meest banale niveau, in ons contact met ouderen en in ons gedrag in de supermarkt, bij het vullen van onze kar - want je weet maar nooit dat toiletpapier en spaghettisaus straks schaars worden. Nu al is de impact van dit virus groter dan het zou mogen zijn. Op onze doordeweekse manier van leven, van liefhebben, van werken, van studeren, van winkelen en van met elkaar omgaan. Voorlopig zitten we nog in het stadium van ongemak. Maar raken er de volgende weken tienduizenden Belgen besmet en vallen er ook bij ons honderden doden, dan zal de inzet groter zijn. Dan zal het virus ook onze burgerzin en onze solidariteit op de proef stellen. Een heel klein beetje oorlog: wij weten niet wat dat is, maar het kan heel lelijk uitdraaien, ook tussen mensen die aan dezelfde kant staan.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis