"Onvoldoende voorbereid op tweede golf"

Experts trekken aan alarmbel 09 juni 2020



De experts van de GEES trekken aan de alarmbel. In een rapport dat ze vorige week aan premier Sophie Wilmès (MR) bezorgd hebben en dat gisteren openbaar gemaakt is, waarschuwen ze dat België niet voldoende voorbereid is op een heropflakkering van het virus. De GEES heeft begin mei al een aantal voorzetten gegeven om een 'veiligheidssysteem' uit te bouwen waarmee we snel nieuwe uitbraken van Covid-19 kunnen detecteren en isoleren. Maar volgens de experts is er van hun voorgestelde maatregelen nog maar weinig gerealiseerd. "En dat is zorgwekkend", zucht GEES-voorzitster en professor infectieziekten Erika Vlieghe (UZA). "We moeten zo'n systeem nú ontwikkelen, maar de overheid reageert traag. We missen een 'sense of urgency'." Premier Wilmès wilde niet reageren op het rapport en de alarmkreet van de experts. (JBG)

