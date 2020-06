Exclusief voor abonnees "Onvoldoende handschoenen en schorten voor tweede uitbraak" 30 juni 2020

"We beschikken niet over een strategische voorraad handschoenen en beschermende schorten om gewapend te zijn voor een nieuwe uitbraak van het coronavirus." Dat heeft Guy Claeys, directeur van het woon-zorgcentrum Sint-Bernardus uit Bassevelde, gezegd tijdens de coronacommissie van het Vlaams Parlement. Het rusthuis zou nog slechts over een honderdtal schorten beschikken. Uit de nieuwste cijfers van Vlaams minister van Welzijn Beke (CD&V) blijkt nochtans dat er een ruime voorraad is van beschermend materiaal in Vlaanderen: bijna 6 miljoen chirurgische mondmaskers, bijna 68.000 beschermende schorten en 1,5 miljoen handschoenen. Toch zijn er nog woon-zorgcentra die kampen met leverings- of bevoorradingsproblemen. "Hoe komt het dat die voorraad niet tot bij jullie raakt?", vroeg Hannes Anaf (sp.a), die scherp was voor Beke. "Als de informatie uit de voortgangsrapportage niet overeenstemt met de getuigenverklaringen van de mensen in het veld, vraag ik mij af of de regering wel echt wil leren uit haar fouten of gewoon haar eigen fouten wil toedekken."

