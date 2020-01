Exclusief voor abonnees "Onvoldoende cash om ultra-ambitieus te zijn" Kompany in Facebook-live 24 januari 2020

00u00 0

De kasbewaarder zal het graag horen. Vincent Kompany heeft in een vragenronde met de supporters op Facebook herhaald dat Anderlecht deze mercato inkomend weinig actie zal ondernemen. "Het is altijd de intentie om de groep te versterken", aldus Kompany. "Maar ik vertel geen geheim als ik zeg dat we afhankelijk zijn van het financiële. We moeten het op een slimme manier aanpakken en niet de fouten maken die in het verleden wél gemaakt zijn. Vandaag hebben we onvoldoende cash om ultra-ambitieus te zijn op de transfermarkt, maar wie weet komen de grootste aanwinsten wel uit de eigen kern. We hebben veel jongens met een grote progressiemarge, zoals Colassin. Als we iemand toevoegen, blokkeren we dat soort talenten misschien. Beschermen we onze eigen toekomst of gaan we voor oplossingen van zes maanden, in de hoop dat die ons redden..."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis