Vanavond gaat leider Roeselare op bezoek naar promovendus en revelatie Achel, momenteel op de vierde plaats. De wedstrijd van Maaseik in Guibertin is verplaatst omwille van de Supercup die zondag om 17u gespeeld wordt in Kortrijk. Maaseik gaat dan op zoek naar een vijftiende Supercup tegen aartsrivaal Roeselare. De West-Vlamingen werken dus twee belangrijke wedstrijden af in minder dan 24 uur tijd en daar is middenman Pieter Coolman niet over te spreken. "Het is gewoon onverantwoord en het is gevaarlijk voor blessures. We gaan voor een zege, maar ik heb nog geen idee of we met onze sterkste opstelling aan de opslag verschijnen." Jolan Cox van Maaseik wil de beker ook graag in de lucht steken. "Het is nog vroeg op het seizoen maar een prijs is een prijs." (MPM)

