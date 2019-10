Exclusief voor abonnees "Ontgoochelend slot van een geweldig jaar" Coach Thomas Johansson 31 oktober 2019

Ook in zijn laatste commentaar van het seizoen nam Thomas Johansson, coach van Goffin, geen blad voor de mond. "Ontgoochelend, deze nederlaag", zei de Zweed. "Ik was positief voor de match, maar Grigor dicteerde de hele wedstrijd. En de onderlinge stand zegt genoeg: Grigor had een mentaal voordeel. Een ontgoochelend slot dus van een geweldig jaar, want David had een goede kans om in de top tien te eindigen. Maar hij is terug en speelt beter tennis. Nu moeten we bekijken waar we aan willen werken om volgend seizoen nog vooruit te gaan. Daarover moeten we een serieuze discussie hebben, om te zien of hij klaar is om enkele details, technisch en qua materiaal, aan te pakken. We beschikken alleszins over een zeer goede basis voor volgend jaar." (FDW)

