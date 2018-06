'Ontdekking' Aimé De Gendt (9de): "Had graag podium gereden" 25 juni 2018

Aimé De Gendt (24, Sport Vlaanderen- Baloise) ontpopte zich tot dé 'rookie' van het BK. Als enige procontinentale renner dapper overlevend in de finale tussen al dat WorldTour-geweld. "Ik was echt goed. Toen Gilbert en Vanmarcke gingen, had ik nog overschot en dacht ik 'dít is het moment, ik rijd ernaartoe'. Beetje gegokt. Maar helaas verloren. Ik had graag op het podium gestaan." WorldTour moet de volgende stap worden in de carrière van de Denderhoutemnaar. "Of een procontinentale stap hogerop, dat mag ook. Het is nu toch al mijn derde profjaar. Dit is een visitekaartje, maar ik zal de komende weken nog wel moeten bevestigen. Wat extra resultaten moeten rijden. Misschien eens winnen, dat zou helpen. Het is nog stil voorlopig. (lacht) Hopelijk komt daar snel verandering in." (JDK)

