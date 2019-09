Exclusief voor abonnees "Ons opofferen voor Phil en Greg? Dat onderwerp mijden we" 27 september 2019

00u00 0

Dubbele persconferentie bij de Belgische mannen gisteren: Naesen, Lampaert, Wellens, Evenepoel, Teuns en Declercq deden hun praatje voor het eten, Gilbert en Van Avermaet erna. Dat maakte de verhoudingen binnen de selectie nog een keer duidelijk: er zijn twee kopmannen en zes renners die in principe in dienst rijden. Wellens: "Het is alles voor Phil en Greg." Dat is in ieder geval de theorie. Maar zijn de zes, die bijna allemaal in staat zijn om een mooi resultaat te rijden, bereid om zich op te offeren voor de twee? "We proberen dat onderwerp zoveel mogelijk te vermijden", grapte Naesen. "Neen, serieus, het kan voor ons allemaal, maar Greg en Phil staan boven ons. Normaal offeren wij ons op. Maar in een koers zijn zo veel scenario's mogelijk. Het is de bedoeling om oorlog te maken, om elk om beurt in de aanval te gaan."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Greg

Naesen

Phil

Wellens

sport

sportdiscipline

wielersport

Teuns