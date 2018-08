"Ons niet blind in aanval gooien" Vanderhaeghe 16 augustus 2018

Yves Vanderhaeghe weet dat de kwalificatie dichtbij is, maar blijft voorzichtig. "We hebben vorige week een mooie uitgangspositie verworven. Intussen hebben we onze eerste competitiezege geboekt. Je ziet aan de spelersgroep dat dat deugd doet. We hebben alles in handen om door te gaan, maar we mogen ze niet onderschatten. Jagiellonia blijft een gevaarlijke ploeg, ze hebben het voorbije weekend opnieuw gewonnen met 0-2. Het is een stevig blok. Ze blijven gewiekst wachten op de tegenaanval, om klinisch toe te slaan. We moeten opletten dat we niet op een tegenaanval botsen. Ons doel is de groepsfase, de kwalificatie is wat telt. We moeten ons niet blind in de aanval gooien." (RN)