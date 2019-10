Exclusief voor abonnees "Ons gezin zal nooit meer compleet zijn" Afscheid Marieke Vervoort 30 oktober 2019

00u00 0

Vader Jos Vervoort, moeder Odette Pauwels, zus Goele en schoonbroer Steve, verenigd als "gezin dat nooit meer compleet kan zijn", achter de doodskist van Marieke Vervoort: soms zegt een beeld meer dan duizend woorden. De afscheidsplechtigheid van de rolstoelatlete vond gisteren plaats op een ongewone locatie: in een feestzaal. Zo had 'Wielemie' - die vorige dinsdag euthanasie kreeg - het gewild. Ook de kleur van haar kist was geen toeval. "Marieke leefde zoals de kleur rood: vurig en vol passie." (AG)

