'Onoverwinnelijke' Russische raket van 33.000 km/u is klaar

30 december 2019

00u00 0

Het Russische leger heeft zijn eerste lading hypersonische raketten in gebruik genomen. De Avangard kan volgens de Russische defensie 33.000 kilometer per uur halen. Dat is ruim 26 keer sneller dan het geluid. Het nieuwe wapen werd vorig jaar al aangekondigd. President Poetin noemde het toen "praktisch onoverwinnelijk", ook omdat het tijdens de vlucht nog eens van richting en hoogte kan veranderen. Volgens Rusland kan de Avangard eender welk bestaand wapenschild doorbreken. Amerikaanse defensiespecialisten bevestigen dat: als Rusland de waarheid spreekt en het niet om een loze propagandastunt gaat, is geen enkel land ter wereld ertegen gewapend . De eerste raketten zijn gebruiksklaar en zouden zich in de regio van Orenburg, in het Oeralgebergte, bevinden.

