Exclusief voor abonnees "Onnodig spannend gehouden" Vanaken mist zowaar penalty 02 december 2019

00u00 0

Met een rake kopslag scoorde Hans Vanaken zijn negende van het seizoen. Op slag van rust had hij de tweede helft overbodig kunnen maken, maar Vaso Vasic hield de elfmetertrap van de Gouden Schoen uit zijn doelvlak. De Servische keeper van Moeskroen is de eerste die daar in slaagde. Vanaken miste eerder alleen vorig seizoen tegen Racing Genk vanop de stip, toen hij op de dwarslat knalde. Zo zit hij aan 13 gescoorde strafschoppen op een totaal van 15.