'Onhandelbare python' blijkt bij inspectie gestorven 11 december 2019

De man van 27 uit Veurne die een onhandelbare python van vier meter lang en veertig kilo zwaar in huis haalde en het dier naar eigen zeggen wilde temmen, heeft gisteren de politie en de diereninspectie over de vloer gekregen. "De slang bleek overleden. Er zijn nog een netslang, twee baardagamen en twee piranha's in beslag genomen. Ze leefden niet in de juiste omstandigheden en de eigenaar kon niet de nodige vergunningen voorleggen", aldus de politie. De bal ging aan het rollen toen eigenaar Davy Malfait op 4 november de brandweer moest bellen. De rotspython, de derde grootste slangensoort ter wereld, had zijn terrarium uit de muur gerukt en kroop door de woonkamer. De man verklaarde in onze krant dat hij het als een uitdaging zag om de python handelbaar te maken. (BBO)

