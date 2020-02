Exclusief voor abonnees "Ongepast" VRT kan niet lachen met hilarische E3-affiche 25 februari 2020

Geen nieuwe banner van de E3 BinckBank Classic zonder dat hij over de tongen rolt. Maar dit jaar geen getrap op zere tenen, zo leek het aanvankelijk. Want gewoon ludiek, met zes ex-winnaars van de voorjaarsklassieker in de rol van personages uit 'F.C. De Kampioenen'. Maar kijk: nu meldt zowaar de VRT zich. "Ongepast, nu we beslist hebben het vervolg van de reeks 'on hold' te zetten omwille van Johnny Voners' gezondheid", reageert woordvoerder Hans Van Goethem. "Publiciteit maken met één van onze merken zonder ons vooraf te contacteren kan níet."

