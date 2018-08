"Ongeneeslijk ziek door pesticide": tuinman waarschuwt voor gevaren Roundup Redactie

17 augustus 2018

00u00 0 De Krant Tuinman Chris Van Kerckhoven (62) uit Mol lijdt aan een ongeneeslijke kanker, en hij meent te weten hoe dat komt: door zestien jaar te werken met onkruidverdelgers waarin glyfosaat zit. Een Amerikaan kreeg onlangs om dezelfde reden een compensatie van 250 miljoen euro, maar daar is het de man niet om te doen. "Ik wil anderen enkel waarschuwen."

'Roundup moet 250 miljoen euro aan kankerpatiënt.' Chris Van Kerckhoven las het artikel afgelopen week met bovengemiddelde interesse. Het gaat over Dewayne Johnson, een Amerikaanse man met een zeldzame lymfeklierkanker. Volgens een Californische volksjury ontstond diens tumor door de onkruidverdelger die Johnson veelvuldig als tuinman gebruikte. "Ik zit in hetzelfde schuitje", dacht Van Kerckhoven meteen. Ook hij was jarenlang actief als tuinman. "Ik heb honderden hectaren met Roundup en Glyfall bewerkt. In beide producten zit glyfosaat. Op sommige dagen heb ik er een ton van gesproeid."

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN