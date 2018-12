"Ongelooflijk dat we niet winnen" Samatta 10 december 2018

Hij stond meer dan een maand droog, Ally Samatta. Tegen Kortrijk vond de Tanzaniaan opnieuw de weg naar de netten. Hij rondde een knappe aanval van Trossard af met een pegel die via de dwarsligger in doel belandde. "Prettig om opnieuw te scoren, maar het is ongelooflijk dat we vanavond niet konden winnen", sakkerde Samatta. "Ik vond het een goede wedstrijd van ons. We drukten hen weg, we creëerden kansen, maar het lukte niet. Ook al denk ik dat er maar één ploeg op het veld stond die de overwinning verdiende. Druk? Wie aan de leiding van het klassement staat, heeft al bewezen om te kunnen met de druk. Daaraan lag het dus zeker niet." (KDZ/ESK)