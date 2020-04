Exclusief voor abonnees "Onduidelijkheid begint slopend te worden" Wim Van der Borght, uitbater van 18 horecazaken 16 april 2020

Net als het Verbond van Belgische Ondernemingen vraagt ook de horeca dat er snel een duidelijke exitstrategie is, maar die kwam er gisteren ook voor hen nog niet. "De onduidelijkheid begint slopend te worden", zegt de Antwerpse horeca-ondernemer Wim Van der Borght. Hij is uitbater van achttien zaken: tien restaurants en bars, vier discotheken en even veel evenementenlocaties. "We willen ons best schikken naar wat de virologen nodig achten, maar de overheid moet wel een uitzicht creëren. Duurt de verplichte sluiting nog negen weken, het zij zo. Maar we willen wel stilaan de uitgang van de tunnel kunnen zien. Men moet ook naar de economische kost kijken. Het is belangrijk dat men nú over het afschakelscenario begint te discussiëren." Want het wordt stilaan dringend, weet Van der Borght, die 250 personeelsleden heeft. "Wij waren de eersten die sloten. Onze sector is er bovendien één met flinterdunne marges, en dus maar weinig buffer. De meeste horecazaken leven op krediet van hun leveranciers. Facturen uit maart dienen nu stilaan betaald te worden, maar er komt niks binnen. De kunstmatige kredietlijn raakt dus opgedroogd." Van der Borght pleit voor een gefaseerde en slimme heropstart, met de eerste weken maximaal een halve bezetting. "Je mag de horeca ook niet in zijn geheel bekijken: de 16- tot 30-jarigen in mijn discotheken zijn niet even vatbaar voor het virus als de veelal oudere gasten in onze restaurants. Toch gelden nog overal dezelfde maatregelen."

