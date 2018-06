"Onderwijs focust te veel op goed gevoel" Bourgeois 18 juni 2018

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) maakt zich zorgen over het niveau van ons onderwijs. Dat zei hij in 'De Zevende Dag'. "Voor begrijpend lezen, vierde leerjaar, zakken we van plaats 8 naar plaats 32 (in de internationale Pisa-ranking, red.). Qua ambitie bij 15-jarigen hebben we volgens de OESO het allerlaagste niveau. Om de twee jaar verliezen we voorsprong. Dat zijn knipperlichten." Volgens Bourgeois moeten we meer inspanningen durven vragen en durven excelleren. "De slinger is te veel doorgeslagen naar welbevinden." Minister van Onderwijs Crevits (CD&V) wil inderdaad hoge en duidelijke verwachtingen stellen aan jongeren. "Maar de aandacht voor het welbevinden afschaffen zou ik spijtig vinden. Onlangs nog bleek hoeveel jongeren gepest worden en zich slecht in hun vel voelen. Dan leren ze zeker niets." (ARA)

