"Ondankbaar" Lampaert (4de) mist nipt podium 09 augustus 2018

"Ik dacht: ik ga eens zijn 'moral' afpakken." Yves Lampaert zei het met een lach en verkocht zijn maatje Victor Campenaerts enkele flinke schouderkloppen. De twee zijn BFF's. Al bleef Lampaert toch wel een beetje achter met gemengde gevoelens, gaf hij toe. "Omdat ik zo dicht tegen het podium aanleun (hij eindigde op 3 seconden van nummer drie Schachmann, red.). In die zin is die vierde plaats zeer ondankbaar. Op die hot seat zit je dan stilletjes te bidden voor nog méér regen. Storm. (lacht) Een apocalyps. Maar die tweede titel van Victor maakt alles goed. Ik denk dat we trots mogen zijn, als Belgen." Lampaert vertrok als een pijl uit een boog en klokte aan het eerste tussenpunt de beste tijd. Daarna zakte hij terug. "Als proloogspecialist ben ik altijd snel weg en zoek ik meteen mijn grens op. Met onvermijdelijk een beetje verval tot gevolg. Victor kan echt nog versnellen op het einde. Aard van de beestjes, hé." Lampaert rijdt vanaf volgende week maandag de BinckBank Tour. (JDK/BF)

