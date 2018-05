"Onbekwame VAR, maar ook slechte ref" geklungel 02 mei 2018

Ongelooflijk. Ik ben niet bijgeschoold als scheidsrechter en toch zie ik de fouten die een zogezegde scheidsrechter in een busje niet ziet. Is hij blind of gebeurt het kwaadwillig? De trekfout aan het shirt van Gigot (AA Gent) was een duidelijke strafschop - of moest zijn broek ook nog uit? En het duwtje in de rug door Janga (eigen bescherming) was duidelijk niet voldoende om een goal af te keuren. Yves Marchand is blijkbaar niet bekwaam om beslissingen te nemen op dit niveau. AA Gent, dien alstublieft een klacht in tegen deze onbekwame refs, tegen Pierre François en scheidsrechtersbaas Johan Verbist wegens het afnemen van inkomsten. Want Gent was zeker nog aan het meedoen voor de tweede plaats. Vanwege een Anderlecht-supporter, maar sportiviteit gaat boven alles.

Francis Smet, Puurs

