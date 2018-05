'Onbekende' in 'Familie'-generiek is... de cameraman 03 mei 2018

De nieuwe zomergeneriek van 'Familie' wordt bij de kijkers enthousiast onthaald. Maar de fans vragen zich al een tijdje af wie die onbekende toch is, die alleen met z'n handen in beeld komt. In het filmpje is te zien hoe iemand een hand geeft aan Emma (Bab Buelens), een vuistje aan Niko (Jo Hens) én hapjes uitdeelt op het tuinfeest aan Lars (Kürt Rogiers) en Jenny (Hilde Van Haesendonck). Foto's achter de schermen lossen dat mysterie nu op. Het blijkt om niemand minder dan de cameraman te gaan, die zijn eigen handen filmde. Die zag er trouwens als een halve cyborg uit. Dankzij z'n vreemde helm, waarop een minicamera en de bijhorende technologie gemonteerd waren, had hij z'n handen vrij om die close-ups te filmen. De opnames van het tuinfeest in de begingeneriek vonden trouwens plaats in Het Brughuis in Mechelen. Dat bruine café sloot onlangs de deuren omdat de uitbaters met pensioen gingen. Maar speciaal voor 'Familie' kreeg de crew toch de sleutel. (HL)

