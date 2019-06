Exclusief voor abonnees "Omwille van de mens achter de snor" Michel Van den Brande is 'Snor van het jaar' 03 juni 2019

De flamboyante stellingenbouwer Michel Van den Brande (57), bekend van het VIER-programma 'The Sky Is The Limit', is door de Snorrenclub Antwerpen verkozen tot 'Snor van het jaar'. Niet omdat hij zo'n uniek exemplaar heeft, "maar wel omwille van de mens achter die snor", zegt voorzitter Ronnie Vermeulen. Van den Brande zei compleet verrast te zijn door de nominatie en liet zijn snor zelfs wat groeien voor de inzegening. Na de echtheidscontrole werd hij officieel ingehuldigd met een das en een dasspeld. (ADA)

