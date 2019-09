Exclusief voor abonnees "Omvergeblazen door eigen ploeg" Lefevere 12 september 2019

Zeven van de acht renners mee in de vlucht, enkel Richeze ontbrak, vier man in de top tien van de rituitslag, James Knox die klimt naar de achtste plek in de stand: Patrick Lefevere (64) werd er lyrisch van. "En of ik trots ben", liet hij weten op Twitter. "Dit was een topdag. Wat een team, wat een emoties, wat een overwinning. Zelfs op mijn leeftijd en na 40 jaar in deze job kan mijn team me nog omverblazen."

