"Omringd door herinneringen"

Cindy Van Pollaert (45) uit Merksem is persoonlijk medewerker van Nadia Sminate in het Vlaams parlement en Engagement representative bij BM Projects 11 april 2020

00u00 0

"Mijn bureau heb ik al meer dan vijftien jaar en stond al overal in huis, tot het in deze kamer een vaste plek kreeg. Toen ik hier 25 jaar geleden kwam wonen, was dit de keuken. We verbouwden die tot een badkamer en toen ik zwanger was, maakten we er een slaapkamer van, zodat iedereen zijn plek in huis had. Alle kinderen hebben hier een tijd geslapen en al die tijd is het streepjesbehang gebleven."

