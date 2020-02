Exclusief voor abonnees "Omloop was tot nu toe nog niet echt mijn koers" Naesen 29 februari 2020

"Min of meer vlekkeloos." Zo omschrijft Oliver Naesen zijn voorbereiding. De Oost-Vlaming ging twee keer tegen de grond en zag met Tony Gallopin en Stijn Vandenbergh twee belangrijke pionnen uit zijn voorjaarsploeg wegvallen. "Maar de valpartijen spelen me geen parten meer", verzekert Naesen, die dit voorjaar wel nog rekent op Vandenbergh. "Hij had dit weekend kunnen rijden, maar we gaan geen risico's nemen. Voor de Ronde en Roubaix komt het wel in orde."

