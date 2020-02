Exclusief voor abonnees "Omgekeerd geen goal" Bolat 03 februari 2020

"Tja, je speelt op Brugge, hé..." Sinan Bolat (ex-Club Brugge) wond er geen doekjes om. "Omgekeerd was de VAR wél tussengekomen en was het geen goal", zei de Antwerp-doelman. "Niémand kon zeggen dat die bal over de lijn was. De lijnrechter vlagde ook niet meteen, dus ik ben wel benieuwd of hij iets ingefluisterd kreeg. Het is heel frustrerend om op zo'n manier te moeten verliezen." Voor Antwerp was het de eerste nederlaag sinds 2 november (3-1 op Moeskroen). Nadien speelde het 13 opeenvolgende wedstrijden zonder nederlaag.