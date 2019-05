Exclusief voor abonnees "Omdat ze in iedereen geïnteresseerd zijn" Françoise Desguin(79) mama van Alexander De Croo & vrouw van Herman De Croo (Open Vld) 25 mei 2019

00u00 0

"Alexander is een heel charmante mens en een goede vader. Hij is altijd hoffelijk en geïnteresseerd in iedereen. Ik vind dat hij de laatste jaren echt gegroeid is als politicus. Als ik hem op tv zie, is hij rustig, matig en realistisch. Hij onthoudt zich van overdreven beloftes en dat maakt hem geloofwaardig. Herman is dan weer enorm ervaren en blijft erg actief - er gaat hier in de streek geen winkel open of hij is ernaartoe. Trouwens, hij vertegenwoordigt ook de mensen van zijn leeftijd, hè. Het is niet omdat je 81 bent, dat je niet meer bijleert. Hij heeft aandacht voor alles, doet nog steeds ideeën op." (ARA)