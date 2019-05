Exclusief voor abonnees "Omdat ze gewoon een coole vrouw is" Zaineb Jahabli (24) nicht van Meryame Kitir (sp.a) 25 mei 2019

00u00 0

"Ik stem voor tante omdat ze echt is. Authentiek. Een vrouw van haar woord, ook. Als ze zegt: 'Ik kom je om zeven uur halen om te gaan eten', dan stáát ze daar om zeven uur. Ze is een gulle tante. Niet zozeer materieel, maar qua tijd en aandacht. Voor haar kiezers en voor Vlaanderen zal dat niet anders zijn. Mag ik ook even melden dat ik haar een heel inspirerende vrouw vind? Ik ben opnieuw beginnen te studeren en dat is voor een groot deel toch te danken aan haar. Zij legt de lat altijd net dat tikje hoger. Ten slotte vind ik haar ook gewoon een coole vrouw. Haar kapsel, haar manier van praten... Ik word blij van tante Meryame." (NV)