Exclusief voor abonnees "Omdat ze Europa echt beter wil maken" Axelle Hubin(11) dochter van Assita Kanko (N-VA) 25 mei 2019

00u00 0

"Mijn mama wil niet gewoon de macht hebben, zoals veel politici. Ze wil België en Europa echt beter maken, met veel aandacht voor vrouwenrechten. Ik ben met haar mee gaan flyeren, dat vond ik wel leuk. Mama is een doorzetter die elke keer in gesprek gaat en naar iedereen luistert. Ik heb haar heel vaak horen vertellen dat kinderen recht hebben op een zo goed mogelijk leven, dat vrijheid belangrijk is en dat je veilig moet kunnen opgroeien. Dat maakt me fier. Tegelijk maakte mama in deze campagne nog altijd tijd voor mij. Om te knuffelen of thee te drinken. Ze is alleen streng als het over schermgebruik gaat. Mensen zeggen vaak dat ik op haar lijk. Dat vind ik een heel mooi compliment." (NV)

