Exclusief voor abonnees "Omdat ze een wereldburger is" Greta Mertens(70) & Mustapha Kherbache(73) ouders van Yasmine Kherbache (sp.a) 25 mei 2019

00u00 0

Greta: "Mijn dochter is een wereldburger. Opgegroeid in twee werelden: ik kom uit Oelegem en heb mijn man, een Algerijn, leren kennen toen hij studeerde aan de zeevaartschool, in volle hippieperiode. Yasmine heeft thuis gezien dat twee culturen weleens kunnen botsen, maar dat je naar oplossingen kan zoeken, dat je moet verbinden. Zie, wij zijn nog altijd samen én gelukkig. Wat ik aan mijn dochter bewonder, is haar dossierkennis: bij Yasmine geen holle woorden. Ik vind haar gewoonweg een fantastische vrouw. Warm en bescheiden, solidair met anderen, respectvol in het debat en altijd het beste willen doen... Dat zijn kwaliteiten. Kind, onze stem heb je!" (NV)

