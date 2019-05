Exclusief voor abonnees "Omdat ze een heel warm hart heeft" Zeynep Almaci(38) zus van Meyrem Almaci (Groen) 25 mei 2019

"Waarom stemmen op mijn zus? Omdat Meyrem natuurlijk een groen, maar vooral ook een heel warm hart heeft. Ze meent het écht wanneer ze zegt dat ze altijd zal proberen om voor iedereen zo goed mogelijk haar best te doen. Hoe ze dezer dagen de druk van de ketel haalt? Door 's avonds met liters thee in de zetel te ploffen en op tv nog naar een leuke serie genre 'Friends' te kijken, waarbij ze niet te veel moet nadenken. Ik vind dat ze nu al trots mag zijn op alles wat ze heeft bereikt. Wie érg fier op haar zou zijn, is onze vader, die 20 jaar geleden overleed. Meyrem kennende, zal hij zondag nog meer dan anders heel erg in haar gedachten zijn." (AG)