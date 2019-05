Exclusief voor abonnees "Omdat ze de zaken nooit verdraait" Bart DeValck(53) lat-partner van Barbara Pas (Vlaams Belang) 25 mei 2019

"Ik kan niet op Barbara stemmen, omdat ik in Vlaams-Brabant woon en zij in Oost-Vlaanderen (hij met zijn twee kinderen, zij met de hare, red.). Maar mocht ik kunnen, ik zou zeker op haar stemmen. Ik zie haar elke dag bezig als alleenstaande moeder van twee kinderen. Ze is bijzonder punctueel en gaat zeer gestructureerd te werk. Haar hele dag is tot op de minuut getimed. Haar leven is één grote agenda. Diezelfde inzet toont ze in de politiek. Barbara is rechtvaardig en eerlijk, als politica en als partner. Je kan haar alleen kwaad krijgen door te liegen of de zaken anders voor te stellen dan ze zijn. Zij doet dat nooit. What you see is what you get. In het parlement zit ze op haar plaats. Ze deed Latijn-Grieks en houdt van debatcultuur en redenaarstalent. Maar ze was ook een kei in wiskunde. Als ze een vraag stelt, wil ze de juiste cijfers." (EV)

