Exclusief voor abonnees "Omdat ze bruggen bouwt in stilte" Luc Asselman(63) man van Maggie De Block (Open Vld) 25 mei 2019

"Stemmen voor Maggie is een goed idee omdat ze nu al meer dan 20 jaar keihard en ernstig werkt. Zij heeft het systeem echt wel beter gemaakt, maar ze doet dat geruisloos. Maggie heeft het niet nodig om lawaai te maken en te tweeten. Ze realiseert zaken en bouwt bruggen tussen partijen. Dat laatste is tegenwoordig nogal zeldzaam. Maggie heeft meer dan 4.000 medicijnen goedkoper gemaakt en dat voelen veel mensen in hun portemonnee. Ze heeft terugbetaling voor zeldzame ziekten mogelijk gemaakt, elektronische voorschriften gelanceerd en de mutualiteiten beter laten werken. Zeven dagen op zeven is ze van 's morgens tot 's nachts aan de slag. De post van Asiel en Migratie heeft ze er de voorbije maanden toch maar mooi bijgenomen én ze heeft ook daar orde op zaken gesteld." (SSB)

