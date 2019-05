Exclusief voor abonnees "Omdat mijne jongen zulke goede ideeën heeft" Mart Moesen (90) &Rik Jambon (88) ouders van Jan Jambon (N-VA) 25 mei 2019

Mart: "Zelfs als Jan mijn zoon niét zou zijn, dan nog zou ik voor hem stemmen. Omdat mijne jongenzulke goede ideeën heeft. Hij is de oudste van zes kinderen, wat hem al jong verantwoordelijkheidsgevoel gaf. Heel vaak was het van 'Janneke, doe eens dit' of 'Janneke, let eens op de kleinste'. Jan was zelfs peter van zijn jongste broer. Toen hij op kot ging, heb ik zijn hulp hard gemist (lacht). Hij is uitgegroeid tot een schitterende man. Een goede politicus ook, in woord en daad. Eerst dacht ik dat Jan er te gevoelig voor zou zijn, maar als we hem nu bezig zien tegen Calvo, dan moet mijn man zelfs gaan lopen - hij houdt niet van conflicten. Maar nadien geeft Jan iedereen een hand. Zo is hij." (NV)

