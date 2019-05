Exclusief voor abonnees "Omdat mijn papa het klimaat recht gaat zetten" Arthur Tommelein (7) zoon van Bart Tommelein (Open Vld) 25 mei 2019

"Iedereen moet op mijn papa stemmen omdat hij heel lief is. Hij gaat ook het klimaat rechtzetten. Hoe hij dat gaat doen, heeft hij mij nog niet verklapt, maar ik weet wel zeker dat hij het gaat doen. Het gaat met zonnepanelen en windmolens zijn. Als mijn papa aan het werken is, telefoneert hij veel. Hij vertelt mij dan dat het is om mensen te helpen. Soms hoor ik ook dat het is om de straten te herleggen. Mijn papa komt veel op tv en dan kan hij altijd heel goed zijn mening zeggen. Soms blijf ik dan even zitten om te luisteren, maar soms ook niet. Als veel mensen stemmen op mijn papa, moet hij ook veel weg van huis, maar dat is niet zó erg. Ik heb nog een zus met wie ik veel kan spelen, zoals springen op de trampoline. Dat doe ik nooit met mijn papa. We spelen wel soms Uno en dan win ik altijd. Maar mijn papa kan daar wel tegen." (SSB)

