Exclusief voor abonnees "Omdat mama nog sterker is dan ze al was" Kato Colpaert (18) dochter van Joke Schauvliege (CD&V) 25 mei 2019

00u00 0

"Ik denk dat kiezers er goed aan doen om op mijn mama te stemmen, omdat ze écht luistert naar de mensen. Mama is authentiek en blijft altijd 100% zichzelf. Ze heeft flink wat kritiek gekregen en ook daar gaat ze goed mee om. Ze blijft ervoor gaan en nog belangrijker: ze blijft altijd positief denken. Als mama het eens zwaar te verduren krijgt, kan ik daar normaal gezien wel goed mee omgaan, maar het voorbije jaar was heel lastig. Daarom zou ik het fijn voor haar vinden als ze nu weer de steun van veel kiezers krijgt en er nieuwe dingen op haar pad komen. Mama is een beetje veranderd door wat er is gebeurd, maar ik denk dat dat net goed is. Het heeft haar allemaal nog sterker gemaakt dan ze al was." (SSB)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis