"Omdat hij zijn beloftes houdt. Behalve thuis, dan" Nicole Geukens(53) vrouw van Servais Verherstraeten (CD&V) 25 mei 2019

"Servais is van kindsbeen af gebeten door de politieke microbe en een keiharde werker. Hij onderscheidt zich door zijn dossierkennis. Ik zie hem thuis regelmatig uren aan een stuk studeren om lastige kwesties toch nog beter onder de knie te krijgen. Hij zal zijn eigen ideeën altijd vurig verdedigen, maar heeft ook respect voor andermans mening. Zo slaagt hij er meestal toch in om een compromis te vinden. Bruggen bouwen in het politieke landschap: het is een talent dat tegenwoordig toch schaarser wordt. Als mijn man iets belooft, houdt hij zich daar ook aan. In de politiek, althans. Mij heeft hij al geregeld beloofd dat hij vaker thuis zal zijn, maar daar komt niet veel van in huis (lacht)." (SSB)

