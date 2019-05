Exclusief voor abonnees "Omdat hij z'n partij mee op de kaart gezet heeft" Claudine Lesaffre(67) mama van Wouter De Vriendt (Groen) 25 mei 2019

"Wouter heeft het hart op de juiste plaats en is begaan met zijn medemens. Als kind had hij al een sterk rechtvaardigheidsgevoel en zette hij zich in voor het milieu. Tegelijkertijd was hij een tikje rebels, maar vooral kritisch en onderzoekend. Hij laat een rustige, bescheiden indruk na, maar als hij moét tussenkomen, zal je hem horen. Iedereen weet, ziet en hoort dat Wouter een harde werker is, een echte dossiervreter. Hij heeft Groen mee op de kaart gezet in deze regio. Op verkiezingsdag maak ik voor ons allen een lamsstoofpotje klaar, al zullen zijn zenuwen heel gespannen staan. En ook al ben ik bang voor de opkomst van extreemrechts, ik weet zeker dat de groenen een vuist zullen kunnen maken. Ze verdienen een kans!" (CMA)

