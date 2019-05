Exclusief voor abonnees "Omdat hij heel moedig is" Veroniek Dewinter(24) dochter van Filip Dewinter (Vlaams Belang) 25 mei 2019

"Papa is geen groentje meer. Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring. Z'n hele loopbaan lang heeft hij bepaalde ideeën consequent verdedigd. Hij draait nooit mee met de wind. Als je op hem stemt, weet je wat er zal gebeuren. Papa is kritisch voor het beleid en durft dat onverbloemd te verwoorden. Hij zegt luidop wat hij denkt... en wat veel anderen in stilte denken. Daarom vind ik hem heel moedig. Of ik ook op hem zou stemmen als hij Janssens of Peeters zou heten? Moeilijke vraag. Papa zit al in de politiek van voor ik geboren ben, ik ben dus opgegroeid met zijn engagement voor het VB. Maar het is ook míjn gedachtegoed. Welke stemtest ik ook doe, daar kom ik uit. Dus: ja, ook dan zou hij vermoedelijk mijn stem hebben." (EV)

