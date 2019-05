Exclusief voor abonnees "Omdat hij goed op zijn strepen kan staan" Warre Beke(14) zoon van Wouter Beke (CD&V) 25 mei 2019

"Ik zou stemmen op mijn papa, omdat hij iemand is die altijd voor rede vatbaar blijft. Hij werkt hard en hij zorgt dat hij altijd het doel kan halen dat hij in z'n hoofd heeft. Hij heeft mij al verteld dat hij bezig is met plannen om het wegwerpplastic te verminderen en ervoor te zorgen dat er minder beton is in ons land. Dan ben ik er gerust in dat het ooit zo zal gebeuren. Mijn papa kan goed op zijn strepen staan. Ook in een debat zie ik hem graag bezig. Hij wordt zelden of nooit boos. Thuis is dat ook zo. Papa blijft altijd kalm en probeert het gewoon nog eens goed uit te leggen. Bij veel politici is dat toch wel anders. Dat wie stemt op mijn papa er eigenlijk ook voor zorgt dat hij veel weg is van huis, is niet zo erg. Ik zit toch een hele week op internaat en in het weekend zie ik hem altijd. 's Avonds maakt hij dan steeds tijd voor mij." (SSB)

