Exclusief voor abonnees "Omdat hij geen gezwets verkoopt" Leen umes(66) mama van Björn Rzoska (Groen) 25 mei 2019

"Jammer genoeg voor Björn ben ik apolitiek, maar dat neemt niet weg dat ik hem volop steun. Hij doet integer aan politiek en verkoopt geen gezwets. We woonden vroeger in een sociale woning, leefden op de rand van de armoede. Naar een schone boetiek ging ik niet, zodat mijn kinderen konden studeren. Björn en zijn twee broers maakten mee hoe we uiteindelijk toch een lening kregen en een krot konden verbouwen. Dat is hij nooit uit het oog verloren. Zijn hele leven heeft hij hard moeten werken en nu komt hij op voor de gewone mens. In debatten weet hij goed waarover hij spreekt, luistert hij en zal hij een ander nooit onderuithalen. Dat maakt me fier." (CMA)